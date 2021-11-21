Хаос в аэропорту из-за случайного выстрела попал на видео

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта (США) случайный выстрел из огнестрельного оружия вызвал панику среди находящихся в здании воздушной гавани людей. Об этом сообщает телеканал FOX 5 Atlanta.

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября. Случайный выстрел произошел около главного контрольно-пропускного пункта, уточнили в полиции. При этом представители аэропорта в Twitter заявили, что речи об активной стрелке нет. Там также отметили, что опасности для пассажиров и сотрудников аэропорта нет. Расследование инцидента продолжается.

Начавшийся хаос в аэропорту попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах видно, как люди бегают по зданию аэропорта, на полу разбросаны их вещи, столбики ограждения снесены.

Ранее неизвестный водитель заехал на территорию московского аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы. Мужчина проехал по летному полю и пробил металлическое ограждение. До взлетной полосы ему оставалось 300 метров.