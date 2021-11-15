Российский актер опроверг информацию об устроенном дебоше в самолете

«КП»: актер Качинский не устраивал дебош в самолете, летевшем из Анталии в Петербург

Российский актер Сергей Качинский опроверг информацию об устроенном им дебоше в самолете, летевшем рейсом из турецкой Анталии в Санкт-Петербург. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артист подтвердил, что находился на борту, однако заявил, что не устраивал скандалов. «На борту самолета не было никакого моего концерта. Я во время полета совершил ошибку, я открыл бутылку водки, купленную в дьюти фри, и выпил. После этого я расплакался из-за горя в семье», — сказал Качинский. Он объяснил, что рос без родителей, поэтому иногда на него «находят чувства» и он плачет.

По словам актера, после этого он в туалете записал видео-исповедь, а затем, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения обратился к стюардам за «психологической помощью», стюардесса принесла ему валерьянки и воды. Качинский подчеркнул, что не хамил и не грубил, находился в самолете в маске, а по прилету был задержан сотрудниками полиции, которым не оказывал сопротивления.

Он добавил, что был оштрафован за нахождение в состоянии опьянение в общественном месте и за распитие спиртных напитков, штрафы он сразу оплатил. Качинский попросил прощения, если он доставил кому-то неудобства, а также поделился с изданием видеозаписью происходящего на борту.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что Сергей Качинский устроил дебош в самолете, летевшем рейсом из турецкой Анталии в северную столицу. По его данным, 30-летний Качинский был в состоянии алкогольного опьянения — он приобрел в Duty free горячительный напиток. Актер был задержан сотрудниками полиции и оштрафован.

