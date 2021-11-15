Российский актер устроил дебош в самолете

«Пятый канал»: актер Качинский устроил дебош в самолете, летевшем из Анталии в Петербург

Российский актер Сергей Качинский из Санкт-Петербурга устроил дебош в самолете, летевшем рейсом из турецкой Анталии в северную столицу. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, инцидент произошел после трагедии в семье артиста. Предположительно, 30-летний Качинский был в состоянии алкогольного опьянения — он приобрел в Duty free горячительный напиток.

Произошедшие события актер не помнит. В его памяти остался только разговор со стюардессой, у которой он просил успокоительное средство. Качинского был задержан сотрудниками полиции и оштрафован.

Качинский сыграл второстепенные роли в фильмах и сериалах «Девятаев», «Сердце ангела», «Молот», «Великая».

Ранее сообщалось, что российскую балерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков. Как рассказали очевидцы, в один из вечеров Волочкова напилась и начала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети.