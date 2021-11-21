Третьяк рассказал о тревожных сигналах из НХЛ об участии игроков в Олимпиаде

Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поступают тревожные сигналы относительно участия игроков в Олимпийских играх 2022 года. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов. Еще я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае», — заявил Третьяк. Он добавил, что если все будет продолжаться в том же духе, Игры могут остаться без представителей лиги.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде. Это обусловлено возможным обострением ситуации с пандемией коронавируса.

В начале сентября организация официально объявила, что разрешит игрокам выступить на Играх в Пекине. Соревнования пройдут в феврале.

