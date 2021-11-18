Бывший голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о ситуации с возможным отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отправлять игроков на Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщает Russia-Hockey.ru.

Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея. «Они намерены тянуть с объявлением решения об участии в Олимпиаде до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», — добавил Пашков.

Он также отметил, что возможное отсутствие на Олимпиаде игроков НХЛ негативно повлияет не только на Международную федерацию хоккея (IIHF), но и на шансы сборной России победить на турнире. Это связано с тем, что в тренерском штабе команды много тренеров, которые плохо знакомы с Континентальной хоккейной лигой.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде по соображениям безопасности. В начале сентября организация официально объявила, что разрешит игрокам выступить в Пекине. Соревнования пройдут в феврале.