Найден раздражающий женщин и успокаивающий мужчин запах

Ученые из Института Вейцмана в Израиле нашли запах, который раздражает женщин и одновременно успокаивает мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты обнаружили, что тело человека выделяет летучее вещество — гексадеканал. Это соединение может содержаться в человеческом дыхании и фекалиях и может по-разному влиять на мужчин и женщин.

В эксперименте приняли участие 127 человек обоих полов в возрасте от 21 до 34 лет. Им предложили сыграть в экономическую онлайн-игру, предварительно понюхав гвоздичное масло. Половине участников в него добавили гексадеканал. В результате женщины вели себя в игре агрессивно, в то время как мужчины реагировали на происходящие в игре события спокойнее.

МРТ-исследование мозга участников эксперимента подтвердило, что у женщин гексадеканал увеличивал активность нейронов в центрах агрессии, а у представителей мужского пола, напротив, сокращал. Теперь ученые намерены выяснить причины такой разной реакции.

Ранее ученые из университета Голдсмита в результате исследования пришли к выводу, что идеальные объятия длятся от пяти до десяти секунд. При этом, первые объятия ощущались более неловкими и менее контролируемыми, чем последующие. Также менее приятными оказались объятия, длящиеся секунду. А вот способ объятий на эмоциональное восприятие никак не повлиял.

