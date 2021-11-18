Ученые вывели идеальную длительность объятий

Идеальные объятия длятся от пяти до десяти секунд. К такому выводу пришли ученые из университета Голдсмита. Они провели исследование с участием 48 добровольцев, результаты опубликованы в научном журнале Acta Psychologica.

Исследователи хотели выяснить, какие факторы влияют на восприятие объятий и как они отражаются на психологическом состоянии человека. Учитывались продолжительность тактильного контакта, положение рук, эмоциональная близость, пол и поведение человека.

Участникам эксперимента завязывали глаза, а затем они несколько раз подряд обнимали одного и того же человека разными способами — например, по-другому скрещивали руки или меняли их расположение на теле партнера. После они описывали свои ощущения.

В результате авторы исследования пришли выяснили, что наиболее приятными для человека будут объятия, которые длятся от пяти до десяти секунд. При этом, первые объятия ощущались более неловкими и менее контролируемыми, чем последующие. Также менее приятными оказались объятия, длящиеся секунду. А вот способ объятий на эмоциональное восприятие никак не повлиял.

Ранее американские ученые назвали самые эффективные способы флирта. Исследование показало, что при наличии конкуренции, чтобы добиться расположения партнера, лучше использовать такие техники, как прикосновение к избраннику, установление с ним зрительного контакта, объятия и хихиканье над шутками.