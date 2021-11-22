Цена биткоина резко выросла, набрав почти 5 процентов. За полчаса (с 16:00 до 16:30) 22 ноября криптовалюта подорожала почти на 4 тысячи долларов. На пике стоимость монет достигала 59,44 тысячи долларов, свидетельствуют данные биржи Binance.

К моменту публикации новости цена актива скорректировалась и равнялась 58 тысячам долларов. Рыночная капитализация биткоина составила 1,1 триллиона долларов, по данным CoinDesk. При этом ночью 22 ноября монета подешевела на 3 тысячи долларов — к 9 утра цена токена упала с 60 до 57 тысяч долларов.

Первая криптовалюта восстанавливается после рекордного падения до 55,6 тысячи долларов 19 ноября. Недавний антирекорд эксперты связывают с новостями о новом этапе борьбы с майнерами в Китае. В мае 2021 года власти полностью запретили производство цифровых валют на территории страны, а в ноябре заявили о возможном введении новых карательных мер. В КНР могут повысить цены на электричество для компаний, продолжающих игнорировать запрет на добычу монет.

В ноябре биткоин также достиг исторического максимума — 10 ноября стоимость монет превышала 69 тысяч долларов. С тех пор цена актива упала почти на 14 процентов. Некоторые участники рынка ожидали, что биткоин продолжит рост, а его стоимость к концу 2021 года составит 100 тысяч долларов.