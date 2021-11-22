У подножия вулкана в Сальвадоре построят биткоин-город

В Сальвадоре построят город у вулкана, энергию которого используют для добычи биткоинов

Президент Сальвадора Найиб Букеле рассказал о планах строительства биткоин-города у подножия вулкана Кончагуа на юго-востоке страны, который поможет в добыче криптовалюты, сообщает BBC News.

По словам главы республики, город будет представлять собой форму большой монеты, а для добычи биткоинов планируется использовать геотермальную энергию вулкана. Он добавил, что городе будет все необходимое для повседневной жизни людей. «Жилые районы, коммерческие районы, услуги, музеи, развлечения, бары, рестораны, аэропорт, морской порт, железная дорога», — заявил Букеле.

Сальвадор недавно стал первой страной, разрешивший использование биткоина в качестве законного платежного средства. Данный шаг вызвал широкомасштабные протесты из-за опасений, что криптовалюта принесет нестабильность и инфляцию в обедневшую латиноамериканскую страну.

Ранее соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон предложил выдвинуть создателя блокчейна Bitcoin Сатоши Накамото на Нобелевскую премию. По словам Леона, придумавший биткоин Накамото «принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов» и заслуживает «нобелевки» по экономике.