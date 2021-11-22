Чимаев бросил вызов непобежденному бойцу UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов американцу Шону Брэйди. Он оставил сообщение под видео в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я хочу драться с этим парнем. Давай подеремся, братан», — написал 27-летний спортсмен. На видео, под которым он оставил комментарий, были представлены лучшие моменты победного боя Брэйди с соотечественником Майклом Кьезой.

19 ноября Чимаев обратился к главе UFC Дэйне Уайту. Спортсмен спросил о том, кто будет его следующим соперником.

Чимаев одержал четыре победы подряд в UFC. В своем последнем поединке на UFC 267 он вынудил сдаться Ли Цзинляна из Китая. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти схватках. 28-летний Брэйди также является непобежденным бойцом: он одержал 13 побед в 13 поединках.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет. Семья Чимаевых отправилась в Швецию. В единоборства чеченец пришел через вольную борьбу.