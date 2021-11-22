Россиянам пообещали снижение цен на жилье в Крыму

Цены на жилье в Крыму снизятся, когда новым строительным компаниям предоставят возможность работать на местном рынке недвижимости, заявил каналу «Крым 24» риелтор Дмитрий Майоров.

По словам эксперта, в обозримом будущем ожидать падения стоимости жилья в Крыму не стоит. «Скоро это не произойдет, все будет зависеть от того, как много будут строить», — указал он.

Крымский Минстрой обещает нарастить темпы строительства в 2022 году, отметил Майоров, и если этот план будет реализован, квартиры перестанут дорожать. «Вот если эти темпы будут идти, то тогда, возможно, через два года мы получим какое-то плато, где цена уже расти не будет», — заключил специалист.

Ранее, в октябре, эксперт по недвижимости одной из крымских риелторских компаний Анна Костина заявила, что с начала 2021-го недвижимость в Крыму подорожала в среднем на 25-35 процентов в зависимости от сегмента, и тенденция к росту цен сохранится и в следующем году.