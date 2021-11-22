Сын Алибасова прокомментировал пожар в квартире певицы Хлебниковой

Бари Алибасов-младший: певица Марина Хлебникова была в депрессии и не хотела жить

Бари Алибасов-младший, сын известного советского и российского музыканта Бари Алибасова, считает, что пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой был неслучайным. Такое мнение он высказал в беседе с Teleprogramma.pro.

Как отметил Алибасов-младший, Хлебникова находится в критическом состоянии после возгорания, случившегося в ее квартире 18 ноября. «Неважно, была она в алкогольном опьянении или нет, важно, чтобы она как можно быстрее пришла в себя», — подчеркнул сын известного продюсера, выразив желание навестить звезду в больнице, как только к ней начнут пускать посетителей.

Хлебникова была в состоянии депрессии и, предположительно, не хотела жить, заявил Алибасов-младший. «Люди, которые хотят жить и любят жизнь, не горят, — прокомментировал он. — Всегда эти ситуации сопровождаются тем, что у человека депрессия и ему держаться за свою жизнь не очень хочется».

Квартира Хлебниковой, расположенная в московском районе Бутово, сильно пострадала от пожара. Предполагается, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Первыми дым почувствовали соседи, они разбудили семью артистки. Дочь певицы Доминика и ее мать Ирина Мальцева выбрались сами и помогли спастись отцу певицы, Арнольду Хлебникову, который не может ходить.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. Они вошли в квартиру и обнаружили саму Хлебникову на полу без сознания. Ее в одеяле вынесли из дома, оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время 56-летняя артистка находится в больнице. Она в сознании, все понимает и ведет себя адекватно.