Друг Марины Хлебниковой рассказал о депрессии певицы перед пожаром

Друг российской певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при возгорании в собственной квартире, актер Яков Яблочник рассказал, что у исполнительницы перед пожаром была депрессия. Приятель артистки поделился подробностями о ее состоянии в беседе с «Газетой.Ru».

«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге. У нее в жизни вот такая трагедия — ожог», — сообщил Яблочник. Мужчина подчеркнул, что у Хлебниковой не было проблем с алкоголем, но долгое время она страдала депрессией.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания двухуровневой квартиры на Ратной улице в четверг, 18 ноября, стала непотушенная сигарета. В момент начала пожара дочь Хлебниковой Доминика и ее мать Ирина Мальцева спали. Они проснулись от шума и помогли отцу артистки, Арнольду Хлебникову, который не может ходить, выбраться из дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Хлебниковой была оказана первая медицинская помощь, затем ее доставили в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ввели в медикаментозную кому.