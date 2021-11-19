Пожарные выявили очаг возгорания в квартире Марины Хлебниковой

По данным пожарных, пожар в квартире Марины Хлебниковой мог начаться со спальной комнаты

По предварительным данным пожарных, спальная комната российской певицы Марины Хлебниковой стала местом, с которого началось возгорание в квартире артистки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Хлебникова могла закурить в постели и уснуть с непотушенной сигаретой. В настоящий момент 56-летняя артистка не может подтвердить или опровергнуть версию о месте расположения очага возгорания, так как находится в медикаментозной коме в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

О пожаре в доме Марины Хлебниковой сообщалось в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии.

Женщине была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали. Дочь исполнительницы Доминика ранее отметила, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, так как мать перед этим курила у окна.