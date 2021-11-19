Опубликованы фотографии из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

В Telegram появились фото из квартиры певицы Хлебниковой, где произошел пожар

Квартира российской певицы Марины Хлебниковой сильно пострадала от пожара, произошедшего вечером в четверг, 18 ноября. Фотографии со второго этажа жилого помещения, расположенного в московском районе Бутово, появились в Telegram-канале «112».

На опубликованных снимках видно, что сгорела часть обстановки, стены и потолок покрыты копотью. Предполагается, что причиной возгорания двухуровневой квартиры на Ратной улице стала непотушенная сигарета.

Фото: Telegram-канал «112» 1 /7

Первыми дым почувствовали соседи, они разбудили семью артистки. Дочь Хлебниковой Доминика и ее мать Ирина Мальцева выбрались сами и помогли спастись отцу певицы, Арнольду Хлебникову, который не может ходить.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. Они вошли в квартиру и обнаружили саму Хлебникову на полу без сознания. Ее в одеяле вынесли из дома, оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время 56-летняя артистка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дышать самостоятельно женщина не может, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).