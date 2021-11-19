Врач Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии

Врач певицы Марины Хлебниковой Игорь Шарипов рассказал о ее состоянии. Об этом сообщает KP.RU.

«Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока — она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди — это другое. Сейчас идет борьба за жизнь — и на первом этапе она справляется», — заявил Шарипов.

По его словам, у исполнительницы ожоги 20 процентов тела, однако они угрожают ее жизни. Речь идет об ожогах лица и дыхательных путей. Кроме того, у Хлебниковой наблюдается интоксикация. Ей необходима плазма для переливания крови, добавил Шарипов.

О пожаре в доме Марины Хлебниковой сообщалось в четверг, 18 ноября. Пламя потушили в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли певицу с места возгорания в шоковом состоянии. Артистке оказали первую медицинскую помощь, затем ее госпитализировали.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Хлебникова в день пожара только приехала с гастролей и была очень уставшая. В момент пожара с ней в квартире находились родители, муж, дочь.