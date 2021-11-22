Задержанный в Дании экипаж «Академика Иоффе» переместили на другое судно

Задержанные в Дании россияне перемещены на другое судно и направляются в Калининград

Задержанный в Дании российский экипаж судна «Академик Иоффе» был перемещен на другой корабль и направляется в Калининград. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования России.

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" на борт "Академика Николая Страхова" и направляются в порт Калининграда», — сказано в сообщении.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. По некоторым данным, речь идет о долге перед фрахтователем.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Судно названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно было построено в 1988 году. Помимо прочего, его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.