Задержанные в Дании россияне провели на судне несколько дней подряд

Экипаж российского корабля «Академик Иоффе», задержанный в Дании, не покидал судно. Предположительно, россияне провели на нем несколько дней подряд, хотя датские власти не вводили соответствующих ограничений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в Копенгагене.

Атташе посольства России Мария Сыроватко заявила, что вопрос возвращения ученых в Россию уже рассматривается.

«В настоящий момент корабль продолжает оставаться на рейде в порту Скагена. Члены экипажа и научные сотрудники не покидали борт судна, хотя ограничительные меры в их отношении, по имеющейся у посольства информации, судебными властями Дании не вводились», — приводит агентство слова дипломата.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. По некоторым данным, речь идет о долге перед фрахтователем.