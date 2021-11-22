В «Милане» высказались об интересе к Миранчуку

«Милан» не интересуется полузащитником «Аталанты» и сборной России по футболу Алексеем Миранчуком. Об этом заявил спортивный директор итальянской команды Фредерик Массара, высказывание которого приводит Sport24.

Информацию о возможном трансфере 26-летнего атакующего хавбека представитель «россонери» назвал слухами. 19 ноября издание Il Milanista сообщило, что «Милан» хочет усилить атаку и рассматривает Миранчука в качестве одного из кандидатов.

9 ноября в «Аталанте» высказались о будущем Миранчука. Спортивный директор Джованни Сартори заявил, что клуб не планирует расставаться с россиянином.

В августе 2020-го полузащитник подписал четырехлетний контракт с «Аталантой» с возможностью продления на год. В этом сезоне он провел в составе команды восемь матчей во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.