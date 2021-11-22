В России мигрантка родила сына, завернула его в пакет и оставила на скамейке

Прокуратура Москвы: женщина завернула новорожденного в пакет и оставила на скамейке

В Москве женщина из ближнего зарубежья после родов завернула в пакет своего новорожденного сына, оставила его на скамейке и ушла. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел еще 13 августа во дворе доме №8 по Ярославскому шоссе. По сообщению ведомства, она положила новорожденного мальчика, завернутого только в пакет, на скамейку на детской площадке.

Ребенка нашли жители дома, после чего передали его врачам. Мать отыскали сотрудники полиции, на данный момент она находится под стражей. Отмечается, что мигрантка скрыла факт беременности и родов от своего мужа.

В прокуратуре утвердили обвинительный акт в адрес матери оставленного ребенка по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Ранее на северо-востоке Москвы женщина оставила своего ребенка в пакете на скамейке. Инцидент попал на видео. Отмечается, что ребенку было несколько дней от роду.