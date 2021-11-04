В COVID-госпитале российского региона нашли новорожденного ребенка

В поселке Саргатское Омской области врачи COVID-госпиталя обнаружили у дверей учреждения новорожденного ребенка, рассказала исполняющая обязанности главного врача Людмила Бычек, пишут «Известия».

Российские медики нашли на пороге девочку в 06:40 (в это время в Москве было 03:40). Ребенка оставили у здания, предварительно позвонив в дверь. По словам врачей, девочка весом 3,3 килограмма — доношенная. Она абсолютно здорова. «Симпатичная девочка, улыбалась нам. На ней была шапочка, пеленка и теплое одеяло», — подчеркнула Бычек.

Предположительно, младенца подкинули почти сразу после родов. Эксперты министерства здравоохранения региона пришли к выводу, что временной промежуток между появлением на свет и моментом, когда ребенка принесли к больнице, оценивается примерно в четыре-пять часов.

Полиции удалось установить личность матери. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Мотивы поступка женщины сейчас выясняют прокуроры: они организовали проверку.

Ранее стало известно, что в Тольятти 32-летняя мать морила голодом новорожденного сына. В полицию обратились врачи, которых в квартиру, где находился младенец, не пустила мать. Россиянка препятствовала работе медиков.