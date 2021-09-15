Оставившей младенца в мусорке россиянке огласили срок

Жительнице Москвы, которая оставила свою новорожденную дочь в мусорном контейнере 14 августа, огласили срок. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

«С учетом позиции прокуратуры суд назначил 41-летней женщине, оставившей новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева, наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», —рассказала Нефедова.

Ранее сообщалось, что СК России задержал женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорку в Москве. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» (статья 106 УК РФ).

Об инциденте стало известно 14 августа. В мусорном контейнере на улице Усачева был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. На вид девочке не более суток.