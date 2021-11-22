Раскрыта неожиданная выгода от пандемии коронавируса

В агентстве недвижимости «Этажи» раскрыли неожиданную выгоду от пандемии коронавируса. На фоне выросших зарплат медицинские работники стали чаще брать ипотеку, передает «Ридус».

Доля врачей среди оформивших кредиты на жилье в Москве в 2021 году выросла до 11,2 процента — на три процента по сравнению с прошлым годом. Глава Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко пояснила, что медики в 2020 году начали получать доплаты за больных COVID-19 — у некоторых доход увеличился на 20 процентов, и это помогло им обзавестись жильем. «Банки оценивают платежеспособность, поэтому для них сейчас медики — приоритетные клиенты», — отметила эксперт.

По прогнозам Радченко, в 2022 году тенденция сохранится, и будет зафиксирован новый рекорд по числу врачей, оформивших ипотеку. Однако, как отмечают в МАИН, специальных кредитных программ для сотрудников здравоохранения не существует.

Тем не менее лидером по оформлению ипотеки в 2021 году стала другая профессиональная группа. Чаще всего брали кредиты на жилье работники сферы услуг — на их долю приходится 19,3 процента запросов. На втором месте медики (11,2 процента), а на третьем — сотрудники нефтегазовых предприятий (семь процентов).

В первой десятке оказались учителя, водители, продавцы розничных магазинов, строители, сотрудники производственной сферы, оптовой торговли, органов власти и управления. Реже всего ипотеку брали сотрудники таможни, нотариусы, издатели и работники сферы развлечений.

Однако ипотека в России подорожала. В ноябре крупные банки повысили ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 процентный пункт. Эксперты отметили, что это связано с резким изменением ключевой ставки Центрального банка, а также с возможностью ее дальнейшего повышения.

