Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Самсонов стал второй звездой недели в НХЛ

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Илья Самсонов признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В течении указанного временного промежутка голкипер провел два матча, в которых не пропустил ни одной шайбы и сделал 56 сейвов. Самсонов помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес Кингс» (2:0) и «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).

Первой звездой недели признан американский форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро. Он провел четыре матча, отметившись четырьмя голами и тремя передачами.

Второй звездой признан канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Он в двух матчах забросил три шайбы и сделал две голевые передачи.