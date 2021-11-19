Хоккеист Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов провел самый результативный матч в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его статистика доступна на сайте организации.

Во встрече против «Даллас Старс» в рамках регулярного чемпионата спортсмен забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Он установил личный рекорд и был признан первой звездой матча. Теперь на счету хоккеиста 15 очков в 16 матчах.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 7:2. «Уайлд» с 22 очками поднялись на четвертое место в Западной конференции НХЛ, а «Старс» имеют в активе 14 очков и находятся на 12-й позиции.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он провел за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи). Хоккеист был признан лучшим новичком лиги.