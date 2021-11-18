Капризова перевели из первого звена «Миннесоты» в третье

Капризов сыграет с «Далласом» в третьем звене, он переведен туда из первого

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сыграет против «Даллас Старс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем звене. Об этом в Twitter сообщила журналистка Джесси Пирс.

По ее информации, партнерами нападающего станут швед Виктор Раск и канадец Фредерик Годро. Капризов был переведен в третью тройку из первого звена, в котором он выступал вместе с Годро и норвежцем Маттсом Цуккарелло.

Встреча «Миннесоты» с «Далласом» пройдет в ночь на пятницу, 19 ноября. «Уайлд» с 20 очками находится на пятом месте в Западной конференции, а «Старс» имеют в активе 14 очков и находятся на 12-й позиции.

Капризов в нынешнем сезоне провел 15 матчей в регулярном чемпионате. Россиянин забросил три шайбы и сделал девять голевых передач.