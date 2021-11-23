Россиянам дали советы при покупке квартиры

Около четверти покупателей жилья в новостройках перед заключением сделки продают имеющуюся квартиру. Для ускорения процесса эксперты советуют обращаться к риелторам. К таким выводом пришел специалист по недвижимости компании «Этажи» Петр Попов, сообщает URA.RU.

По словам эксперта, в 2021 году в среднем квартиры на первичном рынке подорожали на 7 процентов. В будущем стоимость может увеличиться, из-за чего специалист посоветовал не откладывать покупку недвижимости. Если собственник продает старое жилье, чтобы приобрести новое, то его положение может облегчить риелтор — покупатель имеет право забронировать объект на тот период, за который специалист продаст предыдущую квартиру.

Покупатели, если не хотят оформлять ипотеку, могут купить жилье в рассрочку — им придется решить с застройщиком, оплачивать ли фиксированную сумму или же заложить в стоимость повышение цены. «Все зависит от условий и размера первоначального взноса. Однако в любом случае рассрочка — выгодное для покупателя предложение», — отметил Попов.

В апреле 2021 года риелтор Иван Солдатенков поделился советами, которые помогут при покупке загородных домов. Будущим владельцам необходимо проверить работу коммуникаций жилья. Они также могут пригласить на просмотр объекта инженера, который оценит дом с профессиональной точки зрения.