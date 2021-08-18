Россиянам дали совет по борьбе с шумными строителями

Адвокат Екатерина Тютюнникова рассказала, как бороться с шумом от ночного строительства

Россияне зачастую страдают от ночных работ на стройках по соседству, но вызовы полиции далеко не всегда помогают, рассказала РИА Новости юрист московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова. Застройщикам выгоднее платить штрафы за нарушение тишины, чем останавливать свою деятельность, отметила она.

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По словам эксперта, застройщики имеют право работать по ночам, но не могут шуметь — уровень шума не должен превышать 45 децибел (средняя громкость человеческой речи). Если ночные стройки мешают жителям соседних домов, те вправе вызывать полицию. Также можно жаловаться в Роспотребнадзор, местный департамент природопользования и в органы стройнадзора.

Адвокат дала россиянам еще один совет по борьбе с шумными строителями — если ситуация повторяется, нужно фиксировать нарушения, обращаться в прокуратуру и суд. При этом эффективнее будет собрать группу жильцов с аналогичными претензиями.

Проблема заключается в том, что иногда застройщикам выгоднее все-таки продолжить шуметь по ночам — штрафы их не пугают, указала Тютюнникова. В одной из девелоперских компаний Москвы агентству подтвердили, что застройщикам экономически невыгодно затягивать сроки строительства: компенсации за просрочку кратно превосходят размер штрафа за шум, даже если его придется платить каждую неделю.

Ранее невролог, нейрофизиолог, медицинский блогер Александр Будик заявил, что с шумовым загрязнением или превышением естественного уровня шумового фона неизбежно сталкиваются жители больших городов. По словам специалиста, шум может быть опасен для мозга.