После скандала с прооперировавшей себя блокадницей возбудили уголовное дело

СК по Ленобласти возбудил дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице

После скандала с прооперировавшей себя онкобольной блокадницей в Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В пресс-службе ведомства отметили, что дело завели по части первой статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — говорится в сообщении СК.

Об инциденте стало известно 22 ноября. 90-летняя жительница Выборга не вынесла бездействия врачей и от отчаяния сделала на животе надрезы, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, появившуюся в результате осложнения, вызванного раком. Перед этим пенсионерка оставила предсмертную записку своей дочери и внукам.