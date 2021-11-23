Еще трем категориям россиян задумали выдавать дешевую ипотеку

Дальневосточную ипотеку могут распространить на учителей и врачей в начале 2022 года

Предложение о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на учителей, врачей и научных сотрудников будет внесено в правительство до конца года, заявил директор департамента реализации этого проекта Илья Петрасов, передает ТАСС.

Как отметил чиновник, поручение расширить программу ранее дал президент Владимир Путин. По задумке властей, ипотеку под два процента начнут выдавать педагогам, медикам и научным работникам, проработавшим на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Таким образом, еще три категории россиян смогут оформить дешевый кредит на жилье.

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Петрасов ожидает, что уже в начале 2022 года удастся расширить число получателей дальневосточной ипотеки на 7-9 тысяч человек. Он сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе ипотеку можно взять не только под два процента, но и на более привлекательных условиях. «Практически это беспроцентная рассрочка», — подчеркнул чиновник.

В настоящее время дальневосточную ипотеку выдают молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с детьми, участникам программы «Дальневосточный гектар» и тем, кто переехал на Дальний Восток для повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее стало известно, что доля врачей среди оформивших кредиты на жилье в Москве в 2021 году выросла до 11,2 процента — на три процента по сравнению с прошлым годом. Глава Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко пояснила, что медики в 2020-м начали получать доплаты за больных COVID-19 — у некоторых доход увеличился на 20 процентов, и это помогло им обзавестись жильем.