Раскрыта польза кофе в борьбе с неизлечимой деменцией

Употребление большого количества кофе полезно в борьбе с болезнью Альцгеймера — неизлечимой и смертоносной формы деменции. К такому выводу пришли ученые Университета Эдит Коуэн, которые провели долговременное исследование с участием нескольких сотен жителей Австралии. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Было раскрыто влияние кофе на профилактику упадка когнитивных способностей у 227 пожилых пациентов, у которых не наблюдались признаки деменции. За состоянием здоровья участников следили в течение 126 месяцев. У подгруппы добровольцев анализировали связь между употреблением напитка и накоплением в мозговых тканях бета-амилоидов или размером мозга. Бета-амилоиды считаются основным фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера.

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Пациенты, которые не страдали от нарушений памяти и очень часто употребляли кофе в начале исследования, имели более низкий риск развития легких когнитивных расстройств, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера. Кофе также препятствовал накоплению бета-амилоидов, однако никак не влиял на степень атрофии серого и белого вещества или уменьшения объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование долговременной памяти.

Как отмечается в пресс-релизе на MedicalXpress, хотя необходимы дальнейшие исследования, данные обнадеживают, поскольку демонстрируют пользу кофе в профилактике болезни Альцгеймера.

Например, две чашки кофе снизят вероятность снижения когнитивных функций на восемь процентов в течение 18 месяцев. За тот же период накопление бета-амилоидов уменьшится на пять процентов. Однако исследование не показало, существует ли разница между употреблением напитка с кофеином или без, а также влияет ли на результат способ приготовления, в том числе наличие молока с сахаром.