Российский фондовый рынок вырос после обвала накануне. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже во вторник, 23 ноября, поднялся до 3960,33 пункта (плюс 2,26 процента), индекс РТС — до 1662,38 пункта (плюс 2,11 процента). Индекс Мосбиржи вырос за день более чем на 2,2 процента впервые с 5 октября 2021 года.

«Голубые фишки» Мосбиржи показали значительный рост. Лишь три компании из 15 завершили основную сессию в минусе — «Полиметалл» (минус 2,49 процента, до 1369,5 рубля за акцию), «Полюс» (минус 0,89 процента, до 14 771,5 рубля) и «Сургутнефтегаз» (минус 0,82 процента, до 39,42 рубля). Больше всего подорожали бумаги «Газпрома» (плюс 5,74 процента, до 337,51 рубля), TCS Group (плюс 5,6 процента, до 6986 рублей) и Сбербанка (плюс 4,39 процента, до 322,71 рубля).

На рост российского рынка акций повлияло заявление правительства о том, что оно гарантирует выплаты долгов «Роснано» в случае дефолта компании. Минфин заверил, что «Роснано» продолжает работу в обычном режиме и выполняет свои обязательства.

Рубль продолжил дешеветь несмотря на рост нефтяных котировок. Курс доллара составил 75,05 рубля (плюс 0,22 рубля), курс евро — 84,39 рубля (плюс 0,42 рубля). Биткоин торговался по 57 125,9 доллара за монету (минус 1,94 процента).

Цены на нефть выросли вопреки попыткам ряда стран, в том числе США, Китая и Индии, снизить ее стоимость. Для достижения этой цели указанные и некоторые другие государства начали продавать нефть из стратегических запасов. Тем не менее Brent подорожала до 81,33 доллара за баррель (плюс 2,05 процента), а WTI — до 77,97 доллара (плюс 1,59 процента). Газ подорожал до 1082 долларов за тысячу кубометров.