Кулачные бои признали официальным видом спорта в России

Кулачные бои признаны видом спорта и будут проводится под эгидой Федерации бокса России

Кулачные бои признали официальным видом спорта: турниры будут проводится под эгидой Федерации бокса России (ФБР). Об этом сообщает «Интерфакс».

Федерация сможет проводить официальные турниры с 1 декабря. Как отмечает генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев, организация займется лицензированием промоутеров, менеджеров и бойцов, которые хотят принимать участие в соревнованиях по кулачным боям.

Щекутьев также озвучил особое требование со стороны Министерства спорта России. ФБР попросили уделить особое внимание соблюдению медицинских требований. Теперь бойцам предстоит углубленное обследование перед участием в поединках.

В России существует ряд промоушенов, проводящих турниры по кулачным боям. Самыми крупными из них являются Top Dog и Hardcore.

В США также существует промоушен, специализирующийся на проведении поединков на голых кулаках — Bare Knuckle FC. Организация регулярно проводит турниры и подписывает контракты со звездами смешанных единоборств (MMA).