Россия испугалась «зеленого протекционизма»

Евросоюз при формировании климатической повестки прибегает к «зеленому протекционизму» и не учитывает интересов других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

Министр отметил, что развитые западные страны на конференции по изменению климата в шотландском Глазго пытались обязать все остальные государства отказаться от загрязнения окружающей среды. Лавров увидел в этом угрозу для развития стран. Он назвал ключом российской позиции баланс между защитой климата и интересами социально-экономического развития государств. Министр пообещал, что Россия будет добиваться недискриминационного подхода к энергетическому переходу. «Будем настаивать на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств», — заявил Лавров.

Министр также предупредил о рисках «зеленого протекционизма» и припугнул западных партнеров, что такой подход может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата. Он отметил, что необходимо руководствоваться научными методами. «Мы продвигаем концепцию формирования универсальных и прозрачных правил в сфере климатического урегулирования и низкоэмиссионного развития, намерены и далее инициативно участвовать в переговорах, которые будут нацелены на выработку мер по сохранению благоприятной для жизни человека окружающей среды», — подчеркнул глава МИД России.

Конференция в шотландском Глазго прошла 30 октября по 12 ноября. По ее итогам страны выработали план имплементации Парижского соглашения 2015 года, одной из целей которого является переход к нулевым выбросам углекислого газа. Россия к началу конференции представила собственный план перехода к углеродной нейтральности к 2060 году при сохранении устойчивого экономического роста.