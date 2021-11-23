МВД Белоруссии предложило лишать гражданства за экстремистские преступления

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии выступило с предложением лишать белорусского гражданства лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом рассказал начальник ведомства Андрей Паршин в интервью «Минской правде».

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«В настоящий момент нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства», — сказал Паршин.

Он пояснил, что лишать гражданства необходимо вне зависимости от способа его приобретения. А в качестве дополнительной меры государство намерено конфисковать имущество преступников. Кроме того, по словам Паршина, МВД предложило установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии намерены привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента год назад.