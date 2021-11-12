В Белоруссии признали экстремистским формированием агентство БелаПАН

МВД Белоруссии признало информагентство БелаПАН и его сайт экстремистским формированием

МВД Белоруссии признало частное информационное агентство БелаПАН и его сайт экстремистским формированием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее решение было принято 1 ноября. Представители белорусского ведомства отметили, что «группа граждан из числа сотрудников информационного агентства ЗАО БелаПАН осуществляет экстремистскую деятельность».

До этого экстремистскими формированиями в республике были признаны инициативы BYPOL и «Перамога», а также интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат».

18 августа стало известно, что белорусские силовики пришли с обысками к нескольким журналистам БелаПАН. Правоохранители задержали главного редактора Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова.

Работников СМИ подозревали в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 342 («Организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса (УК) Белоруссии. Кроме того, следствие провело налоговую проверку деятельности БелаПАН и выявило нарушение налогового законодательства.