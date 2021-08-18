Белорусские журналисты ответили на задержания своих коллег

В белорусском информационном агентстве БелаПАН прокомментировали инциденты с задержаниями своих коллег в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Naviny.by.

Там ответили, что видят в случившемся «продолжение политики подавления свободы слова в Белоруссии».

Сотрудники агентства потребовали от властей страны немедленно освободить коллег и «всех находящихся в заключении журналистов». При этом они подчеркнули, что часть редакции БелаПАН находится за пределами страны и намерена продолжать работу, чтобы «обеспечивать подписчиков и читателей оперативной и достоверной информацией, как это было на протяжении почти 30 лет».

Ранее стало известно, что белорусские силовики пришли с обысками к нескольким сотрудникам БелаПАН. Правоохранители задержали главного редактора Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова. Их подозревают в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что подозревают должностных лиц БелаПАН в нарушении налогового законодательства.

