Парень помог семье девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию

Пользователь Reddit описал, как помог семье своей девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию. Когда парень проверял устройство, мать его возлюбленной заметила на экране ноутбука поисковый запрос, касавшийся гей-порно. В итоге герой истории решил, что предстал в невыгодном свете перед родителями партнерши и что теперь они считают его любителем подобных роликов.

По словам автора публикации, настроить роутер его попросила девушка. Когда рассказчик закончил с работой, он решил проверить, как функционирует устройство. Для этого парень решил сделать поисковый запрос в Google. Парень напечатал на своем ноутбуке в строке поисковика случайное сочетание букв и нажал Enter. В выдаче неожиданно оказался порносайт Porhnub. «Одним из результатов поиска [в Google] было "Hgfjfgjfg Гей-порно Gif Pornhub"», — объяснил юзер.

Герой истории добавил, что мама его девушки увидела страницу браузера с этим запросом. По словам автора публикации, он попытался объяснить женщине, откуда на экране его ноутбука возникло гей-порно, но ситуация из-за этого стала еще более неловкой. «Теперь мои будущие тесть и теща думают, что я смотрю гей-порно», — пожаловался парень.

Многие пользователи Reddit отреагировали на рассказ автора шутками. Они представили, как парень мог бы ответить маме своей девушки. «Конечно же, я смотрю гей-порно, единственная женщина, в которой я заинтересован — ваша дочь», — написал RRC_driver. «Извините, но это не моя история запросов», — пошутил другой юзер. Комментаторы посоветовали рассказчику в будущем при проверке работы устройства совершать поиск не по набору букв, а по «безопасным» словам вроде «котенок» или «тест».

Ранее другой юзер Reddit рассказал, как жена обнаружила его тайный аккаунт в соцсети и оказалась на грани развода. Женщину возмутили посты и комментарии в профиле партнера.

