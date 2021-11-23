Американский хоккеист сравнил вклад США и СССР в победу во Второй мировой войне

Хоккеист «Ак Барса» Кэмпфер о Второй мировой войне: СССР было бы сложно справиться без США

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Стивен Кэмпфер высказался об итогах Второй мировой войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Нельзя говорить о победе какой-то одной страны в таком событии, как мировая война. Вряд ли США прошли бы так далеко без поддержки Великобритании и других стран, но и СССР было бы сложно справиться с врагами без помощи США и союзников», — заявил американский хоккеист. Он подчеркнул, что это общая победа, и не нужно выделять кого-то одного.

«Ак Барс» заключил контракт с Кэмпфером летом этого года на один сезон. До этого защитник выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинс». Он не играл в плей-офф Кубка Стэнли-2021, однако получил чемпионский перстень.

В мае этого года перед гонкой «Формулы-1» Гран-при Испании российский пилот команды Haas Никита Мазепин решил преклонить колено. Россиянин заявил, что проявил уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям, причастным к Победе. Иностранные фанаты осудили его за этот поступок.