Вирусолог оценил необходимость прививаться людям с высоким уровнем антител

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил необходимость прививаться от коронавируса людям с высоким уровнем антител в беседе с URA.RU.

По словам вирусолога, высокий уровень антител не является 100-процентной гарантией защиты от заболевания. «Я бы не мерил антитела, так как титр — это только отчасти показатель вашей защищенности», — пояснил он, добавив, что необходимо мерить исключительно антитела к белку шипа. При этом вакцинация при большом количестве антител не принесет никакого вреда.

Аграновский посоветовал измерять защищенность временем с момента вакцинации, прививка действует от 6 до 9 месяцев. Если же со дня прививки прошло больше времени, то имеет смысл ревакцинироваться.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых, устойчивых к антителам штаммов.