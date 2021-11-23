Тренер «Шерифа» описал отказ от работы в России фразой «за Украину иду до конца»

Тренер «Шерифа» Вернидуб заявил, что не будет работать в России, потому что любит Украину

Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна заявил, что не будет работать в России.

Специалист подчеркнул, что с 2014 года не рассматривает варианты трудоустройства в России. «Это мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что Украина дала мне все. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. Иду за нее до конца. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял», — отметил Вернидуб.

30 сентября тренер заявил, что развитию футбола в России мешает наличие лимита на легионеров. Еще одной причиной упадка футбола в стране Вернидуб назвал завышенные зарплаты игроков.

Тренер возглавил «Шериф» в 2020 году. Под его руководством клуб впервые в истории Молдавии отобрался в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя все четыре раунда квалификации и не проиграв в них ни одного матча. После четырех матчей команда занимает третье место, набрав шесть очков. В частности, «Шериф» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1.