Футболист «Реала» объяснил сенсационное поражение от «Шерифа»

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение мадридской команды от молдавского «Шерифа» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводятся на сайте клуба.

Футболист посчитал, что «Реал» доминировал всю игру и нанес намного больше ударов. Он объяснил победу соперника хорошими оборонительными действиями. «Они нанесли два удара по воротам и забили два гола. В футболе так бывает. Проиграть можно по-разному, но то, как мы проиграли сегодня… Соперника нужно поздравить», — заявил Каземиро.

Встреча прошла 28 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. Сенсационная победа «Шерифа» стала для команды второй подряд. В прошлом туре молдаване обыграли донецкий «Шахтер» (2:0). Клуб в нынешнем сезоне играет в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в истории Молдавии.

После двух туров «Шериф» с шестью очками находится на первом месте в группе D. «Реал» имеет на три очка меньше и занимает вторую строчку. В следующем туре молдаване 19 октября на выезде встретятся с миланским «Интером». «Реал» в тот же день на чужом поле сыграет с «Шахтером».