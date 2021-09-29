«Шериф» поиздевался над «Реалом» после сенсационной победы в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф» добавил к эмблеме корону с логотипа «Реала», победив в Лиге чемпионов

Молдавский «Шериф» в Instagram отреагировал на победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

После матча «Шериф» опубликовал свою эмблему, добавив к ней корону, позаимствованную с логотипа «сливочных». «Без комментариев», — говорится в подписи к записи, которую в Испании назвали издевательской.

Встреча прошла во вторник, 28 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. Сенсационная победа «Шерифа» стала для команды второй подряд. В прошлом туре молдаване обыграли донецкий «Шахтер» (2:0). Клуб в нынешнем сезоне играет в групповом этапе Лиги чемпионов впервые в истории Молдавии.

После двух туров «Шериф» с шестью очками находится на первом месте в группе D. «Реал» имеет на три очка меньше и занимает вторую строчку. В следующем туре молдаване 19 октября на выезде встретятся с миланским «Интером». «Реал» в тот же день на чужом поле сыграет с «Шахтером».