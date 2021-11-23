Турцию призвали к нейтралитету в случае российско-украинской войны

Турции необходимо занять нейтралитет в случае российско-украинской войны, поскольку обе страны крайне важны для Анкары, но в этом противостоянии она не является заинтересованной стороной. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог выразил разочарование в курсе, которого придерживается турецкое правительство в отношении украинского кризиса. По его словам, обозначать свое несогласие с присоединением Крыма к России можно было бы при необходимости, например на саммитах НАТО, но в Анкаре заявления по статусу полуострова звучат «по пять раз в день, словно намаз».

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?

Унал отметил, что в последнее время из Вашингтона высказывается мнение, что в случае российского вторжения на Украину Турция должна занять сторону НАТО и помочь в «сдерживании» Москвы. «Мы не должны принимать участие в войне Запада против России. Мы не должны превращаться в американский форпост для противостояния России. Потому что угрозы Турции исходят от других членов НАТО, а не от Москвы», — призвал он.

Он также прокомментировал возможное применение Украиной купленных у Турции дронов Bayraktar против России. По его словам, после того, как Анкара продала Киеву эти вооружения, они перестали быть турецкими и стали украинскими, и соответственно Турция не имеет к их использованию никакого отношения. «Все торгуют оружием и ракетами — вот Россия продала нам ЗРК С-400», — отметил Унал.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. В Службе внешней разведки России на это ответили, что американская сторона распространяет ложную информацию, а в действительности планов нападения на Украину у Москвы нет.