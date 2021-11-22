СВР сравнила ситуацию на Украине с осетино-грузинским конфликтом 2008 года

Служба внешней разведки (СВР) России сравнила ситуацию на Украине с осетино-грузинским конфликтом 2008 года и заявила, что политика США и Евросоюза сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

В службе отметили, что «провокационная политика» Вашингтона и Брюсселя вызывает крайнее беспокойство из-за безнаказанности украинской стороны. «Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда [президент Грузии] Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — предупредили в российской разведке.

Ранее СВР прокомментировала данные США о сроках нападения России на Украину. По словам представителей службы, американский Госдепартамент распространяет ложную информацию о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах. В СВР уверены: «вашингтонские чиновники» намеренно «запугивают» предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев. В действительности подобных планов у российской стороны нет.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами.