Погибшим под Барановичами летчикам присвоили высшую награду Белоруссии

Белорусским военным летчикам майору Андрею Ничипорчику и лейтенанту Никите Куконенко посмертно присвоены звания Героев Беларуси. Указ о награждении высшим званием республики погибших под Барановичами военнослужащих подписал 24 ноября президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Двое летчиков Лидской штурмовой авиабазы получили награду за проявленные в ходе исполнения воинского долга мужество и героизм. 19 мая 2021 года выполнявшие учебный полет офицеры столкнулись с отказом системы управления самолета Як-130. В это время самолет находился над жилой застройкой. В ходе маневрирования пилотам удалось направить падающий Як мимо домов. Благодаря этому поступку жертв среди мирного населения удалось избежать, однако управлявшие самолетом Ничипорчик и Куконенко погибли.

Взрыв от падения самолета попал на видео. «Считаные минуты, он рухнул — и все службы уже были. Жалко погибших летчиков, жалко людей… И почему самолеты выполняют полеты над городом?» — возмущался один из свидетелей инцидента.

Звание Героя Беларуси до подписания настоящего указа присваивалось в республике всего 11 раз, из них в двух случаях — посмертно. В последний раз награду за высокое профессиональное мастерство и исключительные спортивные достижения получила в 2014 году биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийский игр.

Ранее стало известно о награждении 31 сотрудника (из них 26 — посмертно) ОМОН званием Героя России. Росгвардейцы получили высокую награду за исполнение профессиональных обязанностей, связанных с риском для жизни. Всего в России звание героя страны носят более тысячи человек.