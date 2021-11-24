Капитан «Зенита» назвал ошибочным назначение пенальти в пользу его команды

Капитан «Зенита» Деян Ловрен: второй пенальти в ворота «Мальме» был назначен ошибочно

Капитан «Зенита» Деян Ловрен раскритиковал судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Об этом сообщает Afonbladet.

Он назвал уровень работы арбитров низким, а также заявил, что второй пенальти в ворота шведской команды был назначен ошибочно. «Я не знаю, как защитнику прыгать в такой ситуации, нельзя делать это с опущенными руками», — рассказал Ловрен.

Хорват также добавил, что недавно сам оказался в похожей ситуации. Это произошло в матче чемпионата Европы-2020 с Чехией (1:1), когда за фол защитника на Патрике Шике был назначен пенальти.

«Зенит» 23 ноября сыграл на выезде вничью с «Мальме» (1:1). Ответный мяч россияне забили с пенальти, назначенном за удар нападающего Артема Дзюбы по лицу. До этого форвард не смог реализовать другой 11-метровый.