Юрист оценил слова депутата о расстреле за покупку ковид-сертификатов

Депутату Рязанской областной думы Владимиру Сидорову, который призвал расстреливать людей, покупающих и продающих справки о вакцинации против коронавируса, нужна психиатрическая помощь. Так его слова оценил юрист Матвей Цзен, передает «Секрет фирмы».

«Я считаю, что нужна срочная психиатрическая помощь, и это высказывание надо воспринимать как крик о помощи, что человеку плохо и ему надо вызвать врача», — заявил эксперт.

По его словам, в российском законодательстве предусмотрено наказание за подделку документов, которые предоставляют какие-либо права или освобождают от обязанностей. Однако сертификат является медицинской справкой, то есть документом информационного характера.

«Но институт сертификатов никак не урегулирован. Непонятен их правовой статус», — отметил Цзен.

Ранее Владимир Сидоров в ходе заседания областной думы призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса. Позднее он объяснил свои слова эмоциями после смерти зараженной коронавирусом жены.