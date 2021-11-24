Суд оставил в силе решение оштрафовать Facebook на 21 миллион рублей

Суд в Москве оставил в силе решение оштрафовать социальную сеть Facebook (принадлежит компании Meta Platforms) на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что Таганский суд утвердил постановления мирового судьи, вынесенные в сентябре. Они признали Facebook Inc. виновным в правонарушениях, предусмотренных частью 2 и 4 статьи 13.41 административного кодекса (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы, если обязанность по удалению предусмотрена законом РФ). Постановления накладывали на компанию административные штрафы по пяти делам. Их сумма составила 21 миллион рублей.

Ранее в ноябре Таганский суд Москвы также оставил в силе решение о многомилионных штрафах для соцсетей Twitter и Facebook и мессенджера WhatsApp. Компании оштрафовали за отказ локализовать персональные данные пользователей из России.

О том, что Facebook выписали пять штрафов за неудаление запрещенной информации, стало известно 14 сентября. Общая сумма штрафов для американской компании тогда превысила 90 миллионов рублей.