Арестованные в Дании россияне вернулись на родину

Задержанный в Дании в начале ноября экипаж судна «Академик Иоффе» вернулся в Россию

Экипаж судна «Академик Иоффе», арестованный в Дании в начале ноября, благополучно вернулся в Россию на борту научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». Об этом пишет ТАСС.

Судно уже прибыло в Калининградский морской рыбный порт. На борту — ранее арестованные ученые и часть экипажа.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. По некоторым данным, речь идет о долге перед фрахтователем.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Судно названо в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно было построено в 1988 году. Помимо прочего, его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.